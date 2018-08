Rabarber bellini met kardemom

Bereidingswijze

VOOR 6:

300 g rabarber

2 kardemompeulen

50 ml water

75 g suiker

1 fles prosecco

Was de rabarber, snij in stukken. Kneus de kardemomzaadjes fijn in een vijzel, doe ze met de rabarber, water en suiker in een sauspannetje. Laat op laag vuur 10 à 15 min. pruttelen tot de rabarber zacht is en het suikerwater stroperig. Mix met een staafmixer tot fijne puree. Laat afkoelen en laat in de koelkast volledig koud worden. Vul 6 champagneglazen met 2 eetlepels rabarbermoes, vul verder aan met ijskoude prosecco. Roer met een lange lepel, dien onmiddellijk op.