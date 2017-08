Pittige chermoula-aubergine met kikkererwten

Benodigdheden voor 4 personen:

4 aubergines

chermoula

4 tenen knoflook, gepeld

4 tl gemalen komijn

4 tl gemalen koriander

2 tl gerookte-paprikapoeder, 1/2 tl zeezout

1/2-1 tl chilivlokken

6 el extra vierge olijfolie

sap van 1 citroen

pittige kikkererwten

3 rode uien, gepeld

1 blik kikkererwten van 400 g, afgespoeld en uitgelekt

1/2 tl kaneel

1/4 tl gemberpoeder

1/4-1/2 tl chilivlokken

2 el extra vierge olijfolie

sap van 1/2 citroen

zeezout en versgemalen zwarte peper

citrussalade

2 sinaasappels, gepeld

35 g amandelen, geroosterd

handje bladpeterselie, alleen de blaadjes

handje rucola

4 el gele of bruine rozijnen

1 el extra vierge olijfolie

zeezout en versgemalen zwarte peper

Bereidingswijze

Verwarm de oven, op heteluchtstand, voor tot 200 °C (gasstand 6) en bekleed 2 bakplaten met bakpapier.

Snijd de aubergines in de lengte doormidden, kerf een ruitvorm in het vruchtvlees en leg de helften op de eerste bakplaat. Snijd de knoflook fijn en doe met de rest van de ingrediënten voor de chermoula in een schaaltje. Roer door elkaar en wrijf het vruchtvlees van de aubergines ermee in. Bak ongeveer 45 minuten of tot het vruchtvlees gaar, heel zacht en goudkleurig en iets geblakerd is.

Maak intussen de pittige kikkererwten. Halveer de uien en snijd in halve ringen van 1 cm dik. Leg in een mengkom met de rest van de ingrediënten voor de kikkererwten. Bestrooi met zout en peper en schep om tot alles goed met olie en specerijen bedekt is. Laat op de tweede bakplaat glijden en bak ongeveer 15 minuten of tot de uien gaar zijn en de kikkererwten een beetje knapperig en goudkleurig zijn.

Maak intussen de citrussalade. Snijd de sinaasappelpartjes in stukjes, hak de amandelen en peterselie grof en scheur de rucola in stukjes. Voeg samen met de rozijnen en olie toe aan een mengkom, bestrooi met zout en peper en schep om.

Dien de aubergines op met een schep kikkererwten en bestrooi met de citrussalade. Maak af met een schepje yoghurt. Dien op met platbrood.