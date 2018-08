Pisco sour met framboos, roos en kaneel

Bereidingswijze

VOOR 1 COCKTAIL:

Voor de frambozensiroop:

300 g frambozen (diepgevroren of vers)

150 g suiker

2 el gedroogde rozenblaadjes

1/4 tl kaneelpoeder

Voor de cocktail:

60 ml pisco

30 ml frambozensiroop

30 ml limoensap

1 eiwit

Breng de frambozen met de suiker, een klein beetje water, de rozenblaadjes en kaneel op laag vuur, zachtjes, al roerend, aan de kook. Laat 10 min. pruttelen, neem van het vuur, laat volledig afkoelen, zeef. Doe de pisco, frambozensiroop, limoensap en eiwit in een shaker met ijs, schud lang en krachtig, tot het eiwit luchtig en mousserend is. Zeef, giet in een cocktailglas.