Perfecte pannenkoekjes

Benodigdheden voor 2 personen/8 pannenkoeken

2 rijpe bananen (totaal 200 g), gepeld

100 g quinoavlokken

180 ml melk

1 ei

1 tl vanille-extract

2 tl gemalen kaneel

11/2 tl bakpoeder

fijn snufje zeezout

2 tl ahornsiroop

11/2 à 2 el kokosolie, om te bakken

Mogelijke toppings

100 g gemengd zomerfruit, een eetlepel natuuryoghurt, geplette pistache-noten en wat ahornsiroop

2 appels, geraspt, wat gemalen kaneel en een eetlepel geroosterde geschaafde amandelen

Bereidingswijze

1. Doe alle ingrediënten voor de pannenkoeken (behalve de olie) in een blender of een keukenmachine en mix circa 30 seconden. Of prak de bana-nen met een vork fijn, doe ze in een kom en roer alle overige ingrediënten erdoor.

2. Laat een beetje kokosolie in een grote koekenpan op hoog vuur smelten.

3. Schep 3 eetlepels beslag in de pan en strijk het met de bolle kant van een lepel uit tot een cirkel van ongeveer 8 cm doorsnee en 1 cm dik. Maak zo nog twee of drie pannenkoekjes in de pan, afhankelijk van het formaat van de pan. Draai het vuur halfhoog en laat de pannenkoekjes anderhalve minuut bakken. Keer ze om zodra er blazen op de bovenkant verschijnen en bak de andere kant nog 1 minuut.

4. Schud ze uit de pan en maak op deze manier pannenkoekjes van al het beslag tot je er acht hebt. Leg de reeds gebakken pannenkoekjes op een schaal en houd ze warm in de oven terwijl je de rest bakt.

5. Serveer ze zo of met je favoriete topping.