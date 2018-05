Pappa al pomodoro

Een recept van chef Giorgio Locatelli. 'Deze heerlijke soep is zowel eigentijds als nostalgisch - hij is zo dik, dat je hem nauwelijks nog een soep kunt noemen, het is meer een puree. Als ik de soep eet, lijkt het wel of ik een stap terugzet in de tijd, maar hij brengt ook een heel krachtige boodschap over eten mee die op dit moment heel relevant is: de essentie van de soep is zuinigheid, omdat er oudbakken brood en overrijpe tomaten in worden verwerkt.'