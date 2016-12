Panna cotta van witte chocolade en frambozen

Bereidingswijze

Materiaal

kookpot, diep bord, rasp, glaasjes met rechte rand

Ingrediënten

200 g witte chocolade

200 ml room

600 ml halfvolle melk

40 g suiker

2 vanillestokjes

10 gelatineblaadjes

20 verse frambozen

150 g diepvriesframbozen

40 g poedersuiker

limoensap

munt

bereidingswijze

1. Hak de chocolade in stukjes. Houd wat apart voor de garnering. Week de gelatine 5 minuten in koud water.

2. Breng de room en de melk aan de kook, samen met de 40 gram suiker en het uitgeschraapte vanillemerg.

3. Meng al roerend de chocolade erdoor, wanneer het mengsel kookt en neem van het vuur.

4. Knijp de gelatine uit en roer hem door het chocolademengsel.

5. Mix met emulsie kop, lucht onder het mengsel. Laat de mixer gedurende een 3 tal minuten een op en neerwaartse beweging maken aan de rand van het oppervlak. Dit voorkomt dat de chocolade en room zich tijdens het afkoelen van elkaar gaan scheiden.

6. Verdeel over 8 glaasjes met rechte rand en laat ze 2 uur opstijven in de koelkast.

7. Laat in een diep bord de diepvriesframbozen ontdooien en strooi er de poedersuiker over. Prak ze met een vork en haal ze door de zeef om de pitjes te verwijderen. Fris de frambozencoulis op met enkele druppels limoensap.

8. Verwarm water in een ruime kookpot en dompel de glaasjes een halve minuut in het water zodat de panna cotta loskomt van de glaswand.

9. Schep op een bordje wat frambozencoulis, stort daarin de panna cotta en werk af met verse muntblaadjes, verse frambozen en geraspte witte chocolade.

Bereidingswijze

Bereidingswijze