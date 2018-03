Open lasagne

Benodigdheden voor 6 personen

200 g sojabrokken

2 uien

30 g groene selder

100 g wortelen

100 g peterselie-wortel

30 g tomatenconcentraat

1 teentje look

3 dl rode wijn

3 dl groentebouillon

500 g tomaat in stukjes

snuifje gerookt paprikapoeder

snuifje Provençaalse kruiden

kruidentuiltje

50 g boter

50 g bloem

75 cl melk

10 g limoenblad

100 g parmezaan

12 lasagnevellen met spinazie

verse oregano en waterkers

peper en zout

Bereidingswijze

Begin met de ragout: doe de sojabrokken in lauw water gedurende 30 minuten. Snij intussen de peterseliewortel, wortelen en selder in brunoise. Pel de uien en hak ze samen met het knoflookteentje fijn. Stoof zachtjes aan en voeg de groenten toe. Voeg de sojascheuten toe samen met het tomatenconcentraat. Laat enkele minuten sudderen. Zet het geheel onder in de rode wijn en laat het geheel tot de helft inkoken. Voeg de groentebouillon, de gerookte paprika, de Provençaalse kruiden en het kruidentuiltje toe. Smaak af met peper en zout. Laat het geheel op een zacht vuurtje gedurende een uur sudderen.

Maak intussen de saus: maak een roux met boter en bloem. Laat de roux even bakken tot hij geurt en voeg dan de melk toe. Blijf roeren tot de saus indikt en voeg vervolgens limoenblad, peper en zout toe. Laat zachtjes sudderen.

Maak de parmezaankrokantjes: rasp de parmezaan en spreid deze uit op een Silpad of bakpapier. Plaats gedurende 20 minuten in een oven van 160°.

Kook de lasagnevellen in gezouten water met een scheutje olie zodat ze niet aan elkaar kleven.

Dresseren: leg 2 lasagne-vellen op een bord, schep een lepel ragout in het midden, overgiet met de bechamelsaus en werk af met enkele parmezaankrokantjes. Deponeer wat verse oregano en plukjes waterkers.