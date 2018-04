Musabaha - Zina's hummus

Recept van Zina Abboud. 'Hummus is onmisbaar in de Arabische keuken. Het is een vast item op de mezzetafel, maar wordt ook bij het hoofdgerecht geserveerd. Het smaakt bijvoorbeeld heerlijk bij falafel fasolia bzeit. De originele Syrische hummus is net wat anders dan de Palestijnse of de Libanese hummus, omdat wij er citroensap aan toevoegen.'