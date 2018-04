Moutabal - Auberginecrème met tahin

Recept van Zina Abboud. 'Moutabal, een klassieke dip op de mezzetafel net als bijvoorbeeld hummus, is lekker licht. Ik doe er altijd tahin, citroensap en veel knoflook in. Van mijn moeder heb ik geleerd om er bij het kopen van tahin op te letten dat de pasta een rijke, nootachtige smaak heeft en mooi vloeibaar is.'