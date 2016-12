Maki van wintergroenten, Griekse Yoghurt en haringeitjes

Bereidingswijze

1/4 knolselderie

1 lente-ui

1/2 dikke wortel

1/2 prei

1 pastinaak

Herbamare

zout

25 g sushiazijn

20 g Griekse yoghurt

1 noriblad

2 el haringeitjes

Bereidingswijze:

Schil de knolselderie, de wortel en de pastinaak, snij in fijne julienne. Snij het wit van de lente-ui en van de prei in fijne julienne. Kruid licht met zout, laat uitlekken, meng met sushiazijn, yoghurt en peper. Laat opnieuw uitlekken in een zeef. Strijk een noriblad in met water. Leg er de julienne van groenten op, rol strak op zoals een maki. Snij de maki zoals een sushi, werk af met een toefje Griekse yoghurt en haringeitjes.