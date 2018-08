Maistortilla's met mango, passievrucht en avocadocrème

Voor 4 personen

4 maistortilla's

4 chocoladepastilles 80%

1 mango

sap van 1/2 limoen

1 el agavesiroop

smoothie van 1 passievrucht (blend het vruchtvlees van de passievrucht tot een smoothie)

Eetbare bloemen

Bereidingswijze

Voor de avocadocrème

1 rijpe avocado

2 eetlepels room

3 eetlepels agavesiroop

scheutje limoensap

Bereidingswijze

Neem 4 maistortilla's en draai ze in de vorm van een hoorntje. Frituur kort tot ze komen bovendrijven. Snij een brunoise van mango. Besprenkel deze met limoensap en agavesiroop.

Voor de sorbet: maak een smoothie van passievrucht en zet deze in het vriesvak. Roer elke 10 min. tot je een goede consistentie hebt (of koop bij Joost Arijs een litertje ambachtelijke sorbet of roomijs).

Crème van avocado: mix de avocado, 2 eetlepels room, 3 eetlepels agavesiroop en de rest van het limoensap.

Vul het hoorntje met de mango, een quenelle passievruchtsorbet, werk af met de crème van avocado en de pastille van chocolade. Versier met wat eetbare bloempjes.