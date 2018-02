Lolly's met drie chocoladesoorten

Ganache van pure chocolade met peper van Madagaskar

200 g chocolade puur

10 g peper van Madagaskar

120 g room

100 g chocolade voor de coating

cacaopoeder

Bereidingswijze

Breng de room aan de kook, voeg de peper toe en laat 20 minuten trekken. Haal door de puntzeef. Smelt de chocolade au bain-marie en voeg de room al mixend toe. Giet in de lollyvormen en prik de stokjes erin. Laat opstijven in de vriezer. Dompel de lolly's in de chocolade en vervolgens in de cacao. Bewaar in de koelkast.





Ganache van witte chocolade en mango

200 g witte chocolade

120 g room

60 g mangopuree

100 g witte chocolade voor de coating

kokospoeder

Breng de room aan de kook, voeg de mangopuree toe. Smelt de chocolade au bain-marie en voeg de room al mixend toe. Giet in de lollyvormen en prik de stokjes erin. Laat opstijven in de vriezer. Dompel de lolly's in de chocolade en vervolgens in de kokos. Bewaar in de koelkast.





Ganache van melkchocolade praliné

200 g melkchocolade

120 g room

80 g praliné

100 g chocolade voor de coating

feuilletine

Breng de room aan de kook, voeg de pralinépuree toe. Smelt de chocolade au bain-marie en voeg de room al mixend toe. Giet in de lollyvormen en prik de stokjes erin. Laat opstijven in de vriezer. Dompel de lolly's in de chocolade en vervolgens in de feuilletine. Bewaar in de koelkast.