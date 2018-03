Loempia's met zoete kersenchilisaus (12 loempia's)

BEREIDEN CA. 45 MINUTEN, AFKOELEN CA. 2 UUR

12 loempiavellen (toko)

1 eiwit, losgeklopt

neutrale olie, om in te frituren

VOOR DE VULLING:

400 g kipfilet

500 ml kippenbouillon

50 g vermicelli, geweld in water

50 g wortel, in julienne gesneden

50 g sojascheuten

50 g Chinese kool, julienne gesneden

50 g beenham, in dunne reepjes

VOOR DE KERSENCHILISAUS:

4 rode chilipepers

200 g kersen, ontpit en gehalveerd

200 ml water

300 g suiker

1 biologische limoen

BEREIDINGSWIJZE

Bereidingswijze

Start minimaal 2 uur van tevoren met de chilisaus, want die moet afkoelen. Snijd de chilipepers in ringen. Wil je het niet zo pikant: halveer de chilipepers dan eerst in de lengte en schraap met een lepeltje de zaden en zaadlijsten eruit. Snijd vervolgens de pepers in halve ringen. Doe alle ingrediënten in de steelpan, behalve 1 eetlepel van de chilipeper, 50 gram van kersen en de limoen. Breng aan de kook en laat vervolgens 5 minuten doorkoken. Neem de pan van het vuur. Rasp de limoenschil fijn, halveer de vrucht en knijp het sap eruit. Voeg 1 eetlepel van de limoenrasp en 2 eetlepels van het sap (of een beetje meer/minder) toe aan de saus. Blend de saus met een staafmixer bijna glad. Snijd de achtergehouden kersen en chilipeper fijn en roer door de saus. Laat helemaal afkoelen.

Voor de vulling: breng de kipfilet in een kleine steelpan aan de kook met de kippenbouillon. Laat 5 minuten zachtjes koken en zet het vuur dan uit. Laat de kip helemaal afkoelen. Snijd de kip vervolgens in kleine blokjes van 1 cm en meng met de rest van de ingrediënten voor de vulling.

Leg een loempiavel voor je. Verdeel 3 eetlepels van de vulling in een 'reep' net boven de onderste rand neer. Vouw de zijkanten over de vulling heen en rol de loempia dan op. Bestrijk het einde met wat losgeklopt eiwit om het te laten plakken. Herhaal met de rest van de loempiavellen en de vulling.

Verhit de olie in een frituurpan of wok tot 180°C. Frituur de loempia's per vier stuks 4 tot 5 minuten tot ze goudbruin kleuren. Schep ze uit de pan, geef een tik op de rand om overtollig vet te verwijderen en laat ze uitlekken op keukenpapier. Herhaal met de rest van de loempia's.

Serveer de loempia's met de kersenchilisaus.