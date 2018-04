Linzencurry met raita van komkommer en hartige granola

Line Couvreur van Les Filles in Brussel: 'Dit is een van mijn fetisjrecepten. Dit gerecht staat altijd wel in de een of andere variant op de kaart. De groenten kunnen elk seizoen worden aangepast. Het is simpel, maar door kleine details zoals de hartige granola is het toch onverwacht.'