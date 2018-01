Geviche van witvis met citroen-pepercouscous

Benodigdheden voor 4 personen

Voor de gekonfijte tomaten:

2 tomaten, gehakt

4 tl extra vergine olijfolie

geraspte schil van 1 sinaasappel

geraspte schil van 1 citroen

2 takjes tijm

1 tl zout

5 el poedersuiker

Voor de citroen-pepercouscous:

200 ml groentebouillon

1/4 tl gemalen szechuanpeper

100 g couscous

sap van 3 limoenen

Voor de ceviche van witvis:

2 knoflooktenen, in dunne plakjes

400 g witvis, zoals zeebaars, als sashimi gesneden

100 ml labne of Griekse yoghurt

2 komkommers, zonder zaadjes, in dunne plakjes

sap van 6 limoenen

Afwerking:

slablaadjes (die je toevallig in huis hebt)

Bereidingswijze

Gekonfijte tomaten: verhit de oven tot 100°C, bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng olijfolie, sinaasappelschil, citroenschil, tijm, suiker en zout door de stukjes tomaat. Kieper de tomaatjes op de bakplaat, zet ze zo'n 6 uur in de oven, tot ze droog maar vanbinnen nog sappig zijn.

Citroen-pepercouscous: kook de bouillon en pepertjes 15 minuten in een middelgrote pan op matig vuur, giet door een fijne zeef in een middelgrote kom. Doe de couscous erbij, laat ca. 20 minuten staan tot alle bouillon geabsorbeerd is. Sprenkel er citroensap over, prik de korrels met een vork los.

Ceviche van witvis: spreid de plakjes knoflook uit op de bodem van een middelgrote kom. Dek af met plakjes vis, de labne of yoghurt en plakjes komkommer, sprenkel er limoensap over, laat 15 minuten marineren.

Serveer: schep op elk bord een lepel couscous, leg daarop een hoopje gekonfijte tomaatjes en ceviche. Garneer met de slablaadjes.

(Massimo Bottura)