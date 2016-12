Gemarineerde komkommer, zalmtartaar, haringeitjes

Bereidingswijze

Materiaal: kom, mes, plank, kleine serveerring, platte glazen kom.

Ingrediënten: 1 komkommer, 160 gram verse wilde zalm, 1 el gehakte dille, 1 el gehakte bieslook, 1 fijngesnipperde sjalot, scheut olijfolie, 2 kl zure room, 25 gram haringeitjes, 1 citroen, 40 cl sherryazijn, optioneel kapucijnen bloem en blad.

Bereidingswijze:

Snijd van de komkommer 8 schijven van ongeveer 2 cm dik. Steek met je steekring het midden uit de komkommer. Leg de komkommer in de platte glazen kom en overgiet met de sherryazijn. Laat ongeveer 15 minuten trekken.

Snijd de zalm in overlangse repen, snijd er nu kubusjes van en herhaal nog 2 tot 3 keer. Zorg ervoor dat er nog beet in de zalm zit. Doe de zalm in het kommetje.

Hou enkele takjes dille apart. Voeg nu aan het kommetje de sjalot, bieslook, dille, mosterd, zure room scheutje olijfolie, een paar druppels citroensap, peper en zout toe. Meng goed met een vork en proef. Indien nodig bijkruiden

Neem de komkommer uit de sherryazijn en laat uitlekken op keukenpapier.

Leg een komkommerschijf op een bordje. Vul de komkommer op met de tartaar.

Werk af met haringeitjes en takje dille.

Als je op geen euro hoeft te letten, til je dit recept op naar een hogere dimensie. Door de komkommerschil te branden, de haringeitjes vervangen door kaviaar en afwerken met een kapucijnen blad en bloem. Fenomenaal resultaat maar wel wat lichter in de portemonnee.

Bereidingswijze

Bereidingswijze