Geglaceerde velouté van schorseneren met tartaar van zeebrasem en olie van witte waterkers

Benodigdheden voor 4 personen

Bereidingswijze

VOOR DE VELOUTÉ:

500 g schorseneren

1 ui, 1 teentje knoflook

1 klontje boter, zout

750 g groentebouillon

100 g mascarpone

VOOR DE ZEEBRASEMTARTAAR:

250 g zeebrasemfilets zonder vel

5 takjes bieslook

1/2 granny-appel

100 g komkommer

20 g sjalot

50 g gerookte

Avruga haringkuit

2 g citroenschil

VOOR DE WATERKERSOLIE:

1 bosje witte waterkers

1 teentje knoflook

60 cl olijfolie van eerste koude persing

Bereidingswijze

Maak de schorseneren schoon. Schil ze en hak ze fijn. Zet opzij in ijswater met citroen. Fruit de ui en de knoflook, voeg de schorseneren toe en mouilleer met de bouillon. Voeg wat zout toe en laat garen op een laag vuur. Voeg de mascarpone toe. Doe de soep in de blender en breng op smaak. Zet de velouté in de koelkast, om ze ijskoud te serveren.

Snijd de zeebrasem tot een fijne tartaar. Breng op smaak met olijfolie, zout, peper en citroenschil. Snijd de appel, komkommer en sjalot tot een zeer fijne brunoise en doe er de zeste bij. Voeg deze tartaar op het laatste moment toe.

Doe een teentje knoflook in een pan met kokend gezouten water. Voeg de waterkers toe. Laat 4 minuten koken, laat uitlekken en doe in ijswater. Pers de waterkers tussen de handen en meng met de olijfolie. Draai door de puntzeef en zet in de koelkast. Dresseer zoals op de foto.