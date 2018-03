Gefrituurde artisjok met geroosterde knoflookaioli

VOOR 6 PERSONEN: BEREIDEN CA. 1 UUR

neutrale olie, om in te frituren

6 kleine artisjokken, buitenste bladeren verwijderd en met 5 cm steel, gehalveerd

zout en peper

citroen, in partjes.

VOOR HET CIDERBESLAG:

1225 g bloem

100 g maizena

2 el bakpoeder

500 ml cider

VOOR DE KNOFLOOKAIOLI:

1 bol knoflook

100 ml neutrale olijfolie

250 ml extra vergine olijfolie

1 eidooier (optioneel)

zout

BEREIDINGSWIJZE

Maak eerst de aioli. Verwarm de oven voor tot 200°C.

Doe de bol knoflook in een klein ovenschaaltje en vul verder met de neutrale olijfolie. Bedek de bovenkant met aluminiumfolie. Zet 30 minuten in de oven. Neem dan uit de oven en laat helemaal afkoelen. Knijp vervolgens de knoflook uit de velletjes en hak iets grover tot je 4 eetlepels knoflookpulp over hebt.

Doe de knoflookpulp in een hoge maatbeker met de extra vergine olijfolie. Zet de staafmixer erop en blend tot een gladde emulsie ontstaat. Mocht het niet lukken, voeg dan een eidooier toe. Breng op smaak met wat zout.

Verhit de olie in een frituurpan of wok tot 170°C.

Meng voor het ciderbeslag de bloem met de maizena en het bakpoeder in een kom. Klop er met een garde

de cider doorheen tot het bijna klontvrij is en een dik beslag vormt, een beetje zoals pannenkoekenbeslag. Giet het beslag in een ovenschaal.

Frituur twee artisjokken per keer: haal ze door het beslag en frummel met je vingers het beslag goed tussen de blaadjes. Frituur de artisjokken 6 minuten in de hete olie tot ze goudbruin en gaar zijn. Schep ze dan uit de pan en laat ze uitlekken op veel keukenpapier. Breng meteen op smaak met zout en peper. Herhaal met de rest van de artisjokken.

Serveer met knoflookaioli en citroenpartjes.