Gefermenteerde knolseldertagliatelle met een karne- of vegan melksausje en geraspte walnoot en kastanjes

Per 6 personen:

1 kleine knolselder

100 ml warm en 400 ml koud water

15 gr zout

400 ml karnemelk of wei

Vegan versie

Amandelboter

Water

Citroensap

Geraspte walnoot

Geraspte kastanje

Bereidingswijze:

Laat je zout oplossen in 100 ml warm water. Voeg het koud water toe om het mengsel af te koelen. Warm water is niet goed voor je lacto-bacteriën.

Snijd de knolselder dun met een mandoline. Plaats de tagliatelle in een weckpot en voeg de zoutoplossing toe (3 % zoutoplossing op totaal gewicht). Laat minimum 5 dagen fermenteren op kamertemperatuur. De tagliatelle zijn klaar als ze licht zuur smaken en nog krokant zijn.

Net voor je gaat serveren warm je de karnemelk of wei langzaam op. Niet laten koken. Voeg een snufje peper en zout toe. Giet de saus koud of warm over de tagliatelle. Werk af met geraspte kastanjes en walnoten.

Voor een licht romig vegan sausje verdun je een beetje amandelboter met water en citroensap. Breng op smaak met een snufje zout en peper.