Gâteau brûlée van zoete aardappelen

Wat heb ik nodig voor een taart van 18 cm?

500 g oranje zoete aardappelen

100 g bruine suiker

1 vanillestokje

2 eieren

75 g samengestelde boter

40 g bloem

1 eetlepel donkere rum

10 g geraspte kokos

Bereidingswijze

Bestrijk een charlottevorm van 18 cm diameter royaal met boter. Bewaar koud.

Kook de zoete aardappelen in hun geheel in de schil, in ruim water. Verwijder na het koken de schil en verwerk het vruchtvlees tot een puree in de pureezeef. Meng met de andere ingrediënten, gebruik een garde om een gladde massa te krijgen.

Vul de beboterde vorm en zet een uur en een kwartier in een geventileerde oven op 190 °C.

Neem uit de oven en laat 10 minuten op tafel staan. Haal de taart uit de vorm en leg ze op een schotel. Wacht tot de taart lauw is alvorens te serveren.