Friet voor luie mensen

VOOR 4 PERSONEN: BEREIDEN CA. 45 MINUTEN

1 kg semivastkokende aardappels

vet naar keuze, om in te frituren

zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de aardappels in frieten van 1 cm dik. Niet dikker, niet dunner. Was de frieten in een grote bak met water. In een vergiet spoelen mag ook, maar doe dit dan wel zeker 5 minuten. Overtollig zetmeel zorgt voor slappe friet. Dep de frieten daarna droog op wat keukenpapier.

Vul een wok of andere grote pan met je vet naar keuze. Doe de frieten erin en zorg dat ze onderstaan. Zet op een grote kookpit op middelhoog vuur en laat de pan zo z'n gangetje gaan. Na 15 tot 20 minuten begint er het een en ander te borrelen. Vanaf dan wil je in de buurt van de pan blijven. Het duurt dan nog ongeveer 5 minuten tot de friet goudbruin wordt. Schep de friet met een schuimspaan uit de pan en geef een tik op de rand van de pan om overtollig vet van de friet af te schudden. Laat de friet verder uitlekken op keukenpapier. Breng direct op smaak met zout en peper.

Tip: Ook verslavend lekker met eendenvetmayonaise, bestrooid met wat shisozout.