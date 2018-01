Forel met Célerisotto, aromatische vissaus en chips van quinoa

BENODIGDHEDEN VOOR 4 PERSONEN

4 forelfilets

40 g boter

1/2 knolselder

1 sjalot

50 g boter

500 ml witte wijn

100 ml room (40%)

50 g koriander

200 g visfumet

1 vers laurierblad

2 korianderzaadjes

1 lange peper

80 ml room (40%)

wilde kruiden

Oost-Indische kers (facultatief)

BEREIDINGSWIJZE

Voor de forel

Verwijder de graten van de forelfilets. Breng op smaak met zout en bak ze aan één kant (halfgaar) in de boter.

Voor de célerisotto

Snijd de knolselder in de vorm van rijstkorrels. Hak de sjalotten fijn en fruit ze in een steelpan. Voeg de knolselder toe en meng met de witte wijn. Laat garen zoals een klassieke risotto terwijl je regelmatig mengt met witte wijn. Laat op laag vuur garen tot alles bijna volledig is ingekookt. Voeg de room toe en laat nog even indikken. Breng nog even op smaak en voeg net voor het serveren nog een beetje fijngehakte koriander toe.

Voor de aromatische vissaus met room

Kook de visfumet met de laurier, peper en korianderzaadjes tot drie vierde in. Klop op met de room tot een smeuïge saus. Kruid nog wat bij.