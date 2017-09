Druivenchutney met rozijnen en zonnebloempitten

Bereidingswijze

Voor 400 ml:

500 g witte druiven

2 lente-uitjes

1 rood chilipepertje

1 teentje knoflook

1 el olijfolie

75 g geleisuiker

1 el wittewijnazijn

25 g goudgele rozijnen

1/2 el zonnebloempitten

1 tl zout

Snij de druiven in tweeën, snij het wit van de lente-uitjes in dunne plakjes (bewaar het groen). Verwijder de zaadjes en zaaklijsten van het chilipepertje en snij het fijn. Pel het knoflookteentje en hak het in kleine stukjes.

Verhit de olie in een pan en smoor hierin het pepertje, de knoflook en de lente-uitjes - zorg dat ze niet verkleuren. Voeg de druiven, de suiker en de azijn toe en meng goed. Breng dit langzaam aan de kook en laat het zonder deksel bij middelmatige temperatuur 30 min. koken.

Voeg de zonnebloempitten, het fijngesneden groen van de lente-uitjes en de rozijnen toe en laat nog ongeveer 3 min. koken. Breng met zout op smaak en laat afkoelen. Giet de chutney in warme, schone jampotten. Zet het deksel er snel op en laat op kamertemperatuur afkoelen. Bewaar op een koele plaats.

Bewaartijd: ongeveer 1 maand.

Tip: deze zoete, gekruide chutney is heerlijk bij stoofpotten en gegrild vlees.