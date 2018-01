Chocolade-perentaart met yoghurtijs en popcorn

Benodigdheden voor 6 personen

Bereidingswijze

Voor de chocolade-perentaart:

130 g bloem

80 g ongezoet cacaopoeder

3/4 tl zuiveringszout (dubbelkoolzure soda)

mespuntje zout

90 g boter

115 g pure chocola, gehakt

350 g suiker

2 eieren

120 ml melk

5 rijpe peren, geschild, zonder klokhuis, in grove stukjes

Voor het yoghurtijs:

700 ml probiotische yoghurtdrink (zoals DanActive of Actimel), gekoeld

Voor de gekaramelliseerde popcorn:

1 el maisolie

50 g popcornmais

2 el + 1 tl suiker

2 el + 2 tl volle slagroom

25 g boter

snuifje zout

Chocolade-perentaart: verhit de oven tot 180°C/gasovenstand 4. Vet een vierkant bakblik van 23 cm in met boter, bestuif met bloem. Zeef bloem, cacaopoeder, zuiveringszout en zout in een middelgrote kom door elkaar. Zet opzij. Smelt 60 g boter met de gehakte chocolade in een hittebestendige kom op een pan pruttelend water. Giet het mengsel in een grote kom, doe er 150 g suiker bij, klop ca. 4 minuten met een handmixer, tot het mengsel vrij licht van kleur is. Doe de eieren erbij, klop alles goed door elkaar. Roer eerst de helft van het bloemmengsel en vervolgens de helft van de melk erdoor, gevolgd door de tweede portie bloem en de andere helft van de melk. Spatel er drie peren door, giet het beslag in het bakblik en bak de taart ca. 45 minuten, tot een houten prikker in het midden er droog uitkomt. Laat de taart 30 minuten in de vorm op een rooster afkoelen.

Verhit de resterende 2 eetlepels (30 g) boter intussen in een middelgrote pan op matig vuur. Voeg de resterende stukjes peer en 250 g suiker toe, laat ongeveer 5 minuten inkoken tot een stroperig mengsel. Zet opzij.

Yoghurtijs: draai de drinkyoghurt in een ijsmachine tot ijs volgens de gebruiksaanwijzing. (Je kunt de drinkyoghurt ook invriezen tot het ijs stijf genoeg is om bolletjes te scheppen.)

Popcorn: verhit de olie in een pan van 2 l op hoog vuur, doe de maiskorrels erbij zodra de olie begint te roken en leg direct het deksel op de pan. Schud de pan zodra de korrels beginnen te poppen, neem van het uur als het poppen minder wordt, blijf nog 1 minuut schudden. Neem het deksel van de pan en laat de popcorn afkoelen. Strooi de popcorn op een met bakpapier beklede bakplaat, gooi de hele korrels weg. Verhit de suiker in een kleine steelpan op matig vuur tot je een goudbruine siroop hebt. Roer er de slagroom, boter en zout door. Sprenkel de karamel over de popcorn, laat afkoelen en uitharden. Breek de popcornkoek in brokken.

Serveer: schep op elk bord 1 eetlepel stroperige peertjes, leg er een vierkant stuk chocolade-perentaart op. Garneer met gekaramelliseerde popcorn en een bolletje yoghurtijs.

(Massimo bottura)