Benodigdheden

250 g gekookte rode bieten (zelf te koken)

75 g ricotta

20 g mierikswortelpuree

8 g gelatine

peper en zout

Bereidingswijze

Snijd de gekookte rode bieten in stukken en doe ze in een keukenrobot met de ricotta, mierikswortelpuree, zout en peper. Gaar alles gedurende 10 minuten op 80°C, mix 3 minuten en voeg de gelatine toe. Giet in een vorm.