Basil smash

Bereidingswijze

VOOR 1 COCKTAIL:

Voor de suikersiroop:

100 g suiker

200 ml water

Voor de cocktail:

10 grote basilicumblaadjes

50 ml gin

20 ml limoensap

20 ml suikersiroop

Breng de suiker met het water aan de kook, laat pruttelen tot de suiker opgelost is. Laat volledig afkoelen, bewaar in de koelkast. Verscheur de basilicumblaadjes, doe ze in een shaker, kneus ze met een muddler (roerstaaf voor cocktails) of met de onderkant van een koksmes. Vul de shaker met ijs en de overige ingrediënten, schud krachtig gedurende 20 sec., giet door een fijn zeefje zodat de basilicumstukjes achterblijven. Serveer in een met ijs gevuld glas.