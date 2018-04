Baba ganoush - Auberginesalade

Recept van Zina Abboud. 'Baba ganoush is onmisbaar op de mezzetafel. Daarnaast is het ook een heerlijk bijgerecht bij gegrild vlees. In Syrië aten we het bijvoorbeeld altijd als er in de zomer gebarbecued werd. Het dankt zijn naam aan het woord baba, het Arabische woord voor vader. Het verhaal gaat dat er lang geleden een oude pater was die Ganoush heette. Hij gaf les aan studenten en een van hen vond hem zo aardig dat hij een salade voor deze pater maakte. Die salade noemde hij 'baba ganoush'.'