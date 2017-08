Raw food vindt weg naar de supermarkt

Menig fervent blogger of instagrammer met culinaire interesse weet het al: raw eten betekent niet dat je enkel nog rauwkost mag knabbelen. De 'no bake' taarten en koekjes veroveren in sneltempo social media en heel wat harten, en dat begrijpt nu ook Delhaize. Daarom introduceerde de keten nu haar eerste gamma raw-producten.

Dat bestaat voorlopig uit vier 'raw cakes': een met chocolade- en karamelsmaak, een exotische versie met limoen en mango, een met framboos en blauwe bessen en een pure variant met vanille. De dessertjes bevatten noch zuivel, noch eieren, noch geraffineerde suiker (behalve dan de van nature aanwezige suikers van bijvoorbeeld dadels of agave).

De keten maakt zich sterk een trendsetter te zijn onder de Belgische supermarkten. Zo konden de Delhaize-klanten bijvoorbeeld ook al als eerste avocado proeven in 1974, Fairtrade- en bioproducten kopen in 1989, de eerste Chileense wijnen, quorn en sushi ontdekken in 1994, ontbijtgranen met stevia uitproberen in 2013 en van de eerste Belgische vermout genieten in 2016.