Rabobank ziet kansen in biologische landbouw

Maar liefst 68% van de Nederlandse consumenten gaf in het onderzoek aan het afgelopen half jaar biologische producten te hebben gekocht. De meesten deden dat uit de overtuiging dat het gezonder zou zijn, beter voor het milieu of voor de smaak. Ook 'dierenwelzijn' en 'kwaliteit' werden als reden gegeven.

Rabobank vermoedt dat de vraag de komende tijd nog zal stijgen, waardoor ook het aanbod zou moeten stijgen. Bij de voorstelling van de resultaten van haar onderzoek vindt de bank echter niet dat de boeren die overstap alleen moeten maken, want ook de voedingsindustrie en de overheid heeft er belang bij hen daarbij te ondersteunen. Gemakkelijkere toegang tot financiering of een 'transitielabel' horen bij de mogelijkheden.

Gedurende 2016 is er in Nederland 60.000 hectare biolandbouw bijgekomen. Vooral melkveehouders stappen over naar de biologische variant.

Toch waarschuwt de bank dat een overschakeling niet voor élke landbouwer is weggelegd: "Ketenregie is en blijft noodzakelijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te laten stemmen. Een te groot aanbod is nadelig voor de prijsvorming. Bovendien is enkel omschakelen vanuit economische motieven riskant. Stel uzelf ook de volgende vragen: welk type ondernemer bent u? En past biologisch werken wel bij uw bedrijfsvoering?"

Ook in België zit bio in de lift en werden de economische voordelen van biologisch werken op de Vlaamse land- en tuinbouwbeurs Agriflanders aangetoond. (EK)