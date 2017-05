De winnaars van Mijn Pop-uprestaurant 2016, Chloë en Magali Szpyt, bundelen in hun boek Bowl Food hun favoriete bowlgerechten voor elke dag. Of het nu soep, een slaatje, pasta of een verfijnd dessert is: alles smaakt beter in een kommetje. Zodat je het lekker gemakkelijk kan eten in de zetel of hangmat. In de ene hand de bowl, in de andere een lepel. Ready, set, aanvallen maar.

Bowl Food, Chloë en Magali Szpyt (Uitgeverij lannoo,24,99 euro)