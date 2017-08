Punch in je lunch: originele ideeën voor de brooddoos

Het is bijna zover, weldra zitten onze kinderen weer op de schoolbanken en dienen er broodtrommels gevuld. In haar nieuwe boek 'Wat lunchen we vandaag?' geeft foodblogster Susan Aretz alternatieven voor het standaard broodbeleg en maakt ze van de middaglunch een smakelijk feestje.