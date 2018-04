Primeurproeverijen Toscane 2018: van het probleem van de Chianti Classico tot mindere Brunello

Chianti Classico

Zoals alle wijnconsortia in Italië is Gallo Nero van de Chianti Classico een corporatistische organisatie die de belangen van de aangesloten wijnboeren behartigt. Dit Gallo Nero consortium wordt vandaag geconfronteerd met twee grote problemen. Eerst en vooral slaagt het er niet in om het gemiddeld prijsniveau van de gewone Chianti Classici op te krikken: bij ons is Chianti Classico op de markt voor nauwelijks vijf euro per fles, ofwel de prijs voor redelijke tafelwijn. Een tweede grote frustratie is de Chianti die geen 'classico' heet en die haast in de hele provincie gemaakt mag worden. Behalve dat ook die wijn de 'garantita'-status heeft verkregen, is hij soms ook nog eens veel beter dan 'echte' classico wijnen.

...