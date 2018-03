Primeur: Callebaut lanceert ruby chocolade voor chocolatiers en banketbakkers

Eerder kon je de ruby chocolade al ontdekken in de vorm van KitKat, maar de kans is groot dat ze binnenkort ook bij jouw chocolatier en banketbakker ligt. Callebaut lanceert op het Chocoladesalon namelijk RB1, ruby chocolade in druppels.