Pittig lentegroen: waterkers, meer dan een finishing touch

Waterkers - ook wel cresson genoemd - is een vaste waterplant met vrij lange stengels en donkergroene blaadjes. De vitaminerijke groente groeit in het wild in het heldere water van beekjes en wordt bij ons en in Frankrijk op vrij grote schaal gekweekt in stromend water. De oude groente werd in de 16e eeuw nog aanbevolen als middel tegen scheurbuik, vandaag is het eerder een ideaal middel om scheuren van de honger te voorkomen.

Gezond

Waterkers is caloriearm en rijk aan vitamine C en caroteen. Waterkers bevat ook vitamine B9, ijzer en calcium.

Gebruik

Waterkers wordt bijna altijd samengebonden in bundeltjes verkocht. Verwijder bij gebruik gele en verlepte bladeren en de harde stelen en maak zowel wilde als gekweekte waterkers altijd goed schoon voordat je ermee aan de slag gaat. De donkergroene, gedeeltelijk afgeronde blaadjes kunnen rauw gegeten worden of kort worden gekookt als groente.

Kleine broertje

Waterkers is eigenlijk de minder bekende grote broer van tuinkers, dat veel kortere stengeltjes en kleinere blaadjes heeft. Heel wat kinderen hebben er ooit nog wel zelf wat uitgezaaid, al dan niet als 'stekeltjes' van een zelfgeboetseerde egel. Tuinkers is lichter van kleur en smaakt nog wat pittiger.

Bewaren

Waterkers eet je best zo snel mogelijk na aankoop. Moet je het toch even bewaren? Dat kan in de koelkast (tussen de 0 en 4 graden) enkele dagen in een glas water dat je regelmatig vervangt.

In het bord

De smaak van de aromatische blaadjes is aangenaam pittig. Waterkers voelt zich goed als frisse decoratie naast gebraden vlees en gevogelte en hoort bij de romige vulling met kip en champignons uit een koninginnenpasteitje. Het wordt ook regelmatig als basis van sauzen of pesto's gebruikt. Of gewoon in een van deze recepten:

Waterkerssoep met balletjes van lamsgehakt

Jakobsvruchten met waterkersroom

Salade van waterkers, forel en pancetta

Salade van mango, gerookte forel, geroosterde pinda's en waterkers

Asperges gestoofd in witbier, op vel gebakken keizersbaars en waterkers coulis

Farfalle met pesto van waterkers en raketsla

Salade van geschroeide zalm met waterkers, amandelen en salsa van roze Florida pompelmoes

Stoemp van waterkers met gepocheerd ei

Macaroni met gerookte zalm en waterkers

Italiaans stokbrood met knoflook, waterkers en feta