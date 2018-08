Passendale brengt biokaas op de markt: 'Alle kazen bio? Dat zal vooral afhangen van consument'

Eind augustus lanceert Passendale als eerste Belgische A-merk een biovariant van hun bekendste kaas: de Passendale Classic Bio. De biokaas zal eerst te vinden zijn bij de kaaspeciaalzaak in je buurt en ook begin september als plakjes in de supermarkt. 'Dit is geen bevlieging', benadrukt plant manager Ronny Verhe. 'Hier is tien jaar onderzoek aan voorafgegaan. We willen dan ook echt pionier zijn.'

