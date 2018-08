Palmolie uit Afrika bedreiging voor apen

Tropische bossen die geschikt zijn voor de productie van palmolie, zijn belangrijke habitats voor apen. Hoewel de oliepalm een inheemse soort is in West-Afrika, komt de meeste palmolie momenteel uit Indonesië en Maleisië. Daar gaat de productie, onder meer door ontbossing, ten koste van het milieu. Het leefgebied van de orang-oetan op Borneo wordt er bijvoorbeeld ernstig door aangetast.

In Afrika leven ongeveer tweehonderd soorten apen, waarvan er al veel bedreigd zijn. Als de palmolie-industrie zich uitbreidt naar Afrika, moet voorkomen worden dat die net zo schadelijk wordt als in Azië, zeggen de onderzoekers.

Kans op stroperij stijgt

'De palmolie-industrie verdwijnt niet, maar breidt uit. In plaats van de consequenties daarvan te negeren, kunnen natuurbeschermers beter het gesprek aangaan met de industrie om te proberen invloed uit te oefenen op de praktijk', staat in het rapport.

Los van het verlies van habitat voor de apen, kan de stroperij ook toenemen door de schade aan bossen. Daarbovenop bestaat het risico dat apen vaker worden gedood door boeren omdat de dieren zich bij verlies aan habitat gaan voeden met gewassen in de omgeving.

De studie van diverse Europese universiteiten en de Stellenbosch University in Zuid-Afrika, is deze week verschenen in Proceedings of the National Academy of Sciences.