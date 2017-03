Over het belang van kritische voedingsjournalistiek: 'Het is je recht om te weten wat je eet'

Denk aan journalistiek en de kans is groot dat je denkt aan politiek, oorlogsverslaggeving en wel ja, een pas geboren olifantje in een of andere zoo. Af en toe komt voeding wel eens in het nieuws, maar dan vaak in een schandaalsfeer. Toen enkele jaren geleden aan het licht kwam dat vlees in kant-en-klare maaltijden af en toe van paarden afkomstig was zonder dat op het etiket werd aangegeven, werd er moord en brand geschreeuwd. Toch vinden er dagelijks schandalen plaats waar je amper over hoort, maar waarvan wij wel vinden dat je recht hebt om het te weten. Omdat je er elke dag rechtstreeks de gevolgen van ondervindt.

...