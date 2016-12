Origineel, licht en feestelijk: het eindejaarsmenu van Arno Verbeke, traiteur-aan-huis

Arno Verbeke (30) van Point Albert in Brussel is een 'traiteur op maat'. Zijn slagzin luidt: Smart, Pure & Kooky Food. Van elk feest maakt hij iets bijzonders doordat hij er zijn ziel in steekt. Als jobstudent kwam hij tijdens zijn studies bedrijfskunde en immobiliën in de horeca terecht. Hij volgde nog een jaar koksopleiding in Spermalie en verfijnde zijn kookkunst vier jaar lang bij de fameuze Boxy-traiteurs.

Arno liep al een tijd te dromen van een eigen zaak toen hij in Brussel op het pand viel van het voormalige tweesterrenrestaurant Cravache d'Or. Voor een 25-jarige, uit Knokke-Heist afkomstige snaak was het niet makkelijk om in Brussel voet aan de grond te krijgen. De doorbraak kwam met het concept 'traiteur aan huis'. Het buitenhuis koken werd snel zo belangrijk dat de winkel bijzaak werd.

Vandaag telt Point Albert klanten van Brussel tot Parijs, onder wie veel gegoede families, mensen uit de kunstwereld en pr-bureaus. Arno werkt dan ook aan een groter pand in Sint-Gillis.

De winkel wordt vanaf januari verbouwd tot een food share-restaurant dat in het voorjaar opengaat ; in de nieuwe exploitatie neemt de chef een minderheidsparticipatie maar hij blijft wel het creatieve brein. 'Ik slaap gemiddeld maar vijf à zes uur per nacht, omdat ik geen afstand kan nemen. Ik kan niet werken op automatische piloot, ik zoek constant naar verbetering. Op dit niveau moet je mee zijn met de tijd, dynamisch en creatief uit de hoek komen, anders kiezen je klanten voor een ander.'