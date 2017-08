Op culinaire expeditie in de Portugese Alentejo

Nog nooit gehoord van de Alentejo? Dat is niet zo gek, want de regio is - ondanks de schitterende stranden - ook nog helemaal niet zo bekend als toeristische bestemming. Toch herbergt ze een schat aan heerlijke en authentieke culinaire ervaringen voor pioniers. De regio bracht onlangs de gids From Farm to Table uit, waarin de mooiste culinaire routes gebundeld worden.

De vijf hoofdritten en zeventien reistrajecten gidsen je naar producenten die vaak al generaties lang aan de slag zijn. Extra leuk: behalve proeven kan je er vaak ook even mee de handen uit de mouwen steken. Ga bijvoorbeeld olijven plukken en snuif de heerlijke aroma's op die vrijkomen bij het persen tot olijfolie, of volg een imker tijdens zijn werkdag! Wil je weten hoe rijst verbouwd wordt? Of misschien wil je wel een champignonkweker-voor-een-dag worden?

Proevertjes

Geprikkeld? Wij plukten alvast enkele tips uit de gids.

Zin in wat fysieke arbeid tussen al het genieten door? Daarvoor kan je naar de Herdade de Vale de Arca, waar je kan deelnemen aan het olijfplukken en later verschillende soorten olijfolie kan proeven.

Aan het mooie gebied Agroturismo Quinta das Cabeças do Reguengo grenzen heel wat wijngaarden waarin je kan helpen met het oogsten en persen van de druiven of ontspannen kan rondwandelen. Daarbij kan je ook rondgeleid worden door de wijnmaker en bijhorend ook verschillende wijnen proeven. Minder drank, meer spijs? Dan kan je erop uit trekken met een expert om paddenstoelen te plukken, regionale kazen en charcuterie te proeven en nog veel meer.

Een andere route leidt je dan weer naar vissershavens waar je een geanimeerde veiling kan bijwonen. Of maak een wandeling in de weides vol met eikenbomen waar zwarte varkens, gekend voor de iberische charcuterie, heerlijk grazen langs de geitjes en de schapen. Deze kleurrijke weilanden zijn ook de kweekgrond voor aromatische bloemen, wilde asperges en gouden distels, die je zelf kan plukken. Je merkt het: de Alentejo heeft meer dan genoeg in aanbieding voor een nieuwsgierige alleseter.

Seizoensgebonden

Op de website van de gids vind je een handige kaart met bijkomende info over de producenten en de producten. Zo kies je zelf wat je doet en waar je stopt, naar eigen smaak. De informatie is ook opgedeeld volgens het seizoen, want in iedere periode van het jaar is er in de Alentejo een specifiek aanbod.