Ook Mozambique draait drinkwaterkraan dicht

In grote delen van Zuidelijk Afrika is het uitzonderlijk droog en warm. In Mozambique staat daardoor het peil van de rivieren Umbeluzi en Sabie bijzonder laag.

Dat heeft grote gevolgen voor hoofdstad Maputo, die helemaal in het zuiden van het land ligt, dicht bij Zuid-Afrika en Swaziland. In Maputo, een stad met ruim een miljoen inwoners, en de voorsteden Boane en Matola komen er binnenkort onderbrekingen in de drinkwatervoorziening, naar het voorbeeld van Zuid-Afrika.

Drie tot vier uur per dag

'Er valt te weinig regen in Maputo en in Swaziland, waar de meeste rivieren die Maputo, Boane en Matola van water voorzien, vandaan komen', zegt Agostinho Vilankulos, hoofd van de dienst waterbeheer in het zuiden van Mozambique.

'Wellicht zullen sommige regio's vandaag water krijgen en dan geen water de volgende dag. De waterbevoorrading zal wellicht drie tot vier uur per dag stilvallen.'

Hongersnood

In Zuid-Afrika is de situatie nog dramatischer. Kaapstad, een stad van vier miljoen inwoners, dreigt daar in april helemaal zonder water te vallen. Het zou voor het eerst zijn dat een grootstad van een belangrijke economie droogvalt.

Het Wereldvoedselprogramma waarschuwde vrijdag dat door de droogte ook de hongersnood in Zuidelijk Afrika dreigt toe te nemen.