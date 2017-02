Onderzoek: wie online shopt, koopt minder ongezonde snacks

In een eerste studie werden meer dan 32.000 winkelbezoeken van ongeveer 4.300 consumenten geanalyseerd. Het ging om mensen die afwisselen tussen online boodschappen bestellen en offline winkelen, meldt de UGent in een persbericht. "Wanneer een dergelijke consument online boodschappen bestelt, koopt hij voor gemiddeld 5,7% aan ongezonde voeding. Doet diezelfde consument offline boodschappen, spendeert hij maar liefst 10,4% aan ongezonde voeding."

Offline is verleidelijker

Het onderzoek toont aan dat online winkelen voordelen biedt voor de gezondheid van de consument, zegt dr. Elke Huyghe van de vakroep Marketing. "Terwijl consumenten in de online winkelomgeving foto's te zien krijgen, moeten offline consumenten weerstaan aan de fysieke producten. Dit verschil in productpresentatie zorgt ervoor dat producten meer tastbaar zijn voor offline consumenten waardoor ze ook verleidelijker en moeilijker te weerstaan zijn. Dit is vooral het geval bij ongezonde voeding, omdat dergelijke aankopen vaak ongepland zijn."

Ook een onderzoek van consumenten die ofwel alleen fysiek naar de supermarkt gaan, ofwel alleen online hun boodschappen doen, gaf hetzelfde verband aan. "Gemiddeld spenderen de online consumenten 5,6 pct van hun virtueel winkelmandje aan ongezonde producten terwijl de offline consumenten bijna het dubbele, of maar liefst 11,1 pct, uitgeven aan dergelijke ongezonde producten."