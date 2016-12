Onderzoek: 'Geen verschil tussen yoghurt van A-merken en huismerken te proeven'

"Toen huismerken jaren geleden geïntroduceerd werden, was de kwaliteit ervan aanzienlijk lager dan die van de A-merken. Maar vandaag hebben die huismerkproducten een enorme evolutie doorgemaakt op vlak van kwaliteit, vaak zelfs tot op het niveau van A-merken", zegt onderzoeker Joachim Schouteten van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

De onderzoekers lieten een honderdtal testpersonen drie keer yoghurt proeven: één keer zonder het merk te zien, één keer nadat ze eerst hun verwachting over de smaak hadden aangegeven en een laatste keer met het merk duidelijk zichtbaar. "De proefpersonen verwachtten dat ze de yoghurt van een A-merk lekkerder zou vinden dan die van een huismerk. Maar dat draaide anders uit: in de test bleken ze bij A-merken zelfs sterker negatieve emoties te ervaren als ze het merk wisten. Bovendien bleek dat ze de yoghurt van A-merken minder lekker vonden dan verwacht", meldt de Gentse universiteit.

De verwachting over de smaak van huismerken was lager, maar in de smaaktest gaven de testpersonen aan dat ze de yoghurt van huismerken even lekker vonden als die van de A-merken. "Als je een product regelmatig consumeert, ontstaat er een band tussen jou en het product. Dat is wat A-merken aan de hand van reclame proberen te versterken. Voor huismerken daarentegen wordt er geen of heel weinig reclame gemaakt. In deze test zien we dat je smaak vaak beïnvloed wordt door de band die je met een bepaald merk hebt, eerder dan door je band met het voedingsproduct zelf", zegt Schouteten. (Belga)