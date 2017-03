Onderzoek: 'brood kost halve kilo CO2'

Hoewel brood een van de basiselementen is in het Europese dieet, was er tot nog toe maar weinig weten over de uitstoot die met de productie gepaard gaat. Waar eerdere berekeningen in grote mate uitgingen van schattingen, deden wetenschappers van de Universiteit van Sheffield nu onderzoek op het terrein. Ze werkten samen met boeren en een industriële bakkerij om de uitstoot rechtstreeks te meten.

Op die manier brachten ze de totale uitstoot in kaart van een brood van 800 gram, inclusief het voorbereiden van de bodem, de bemesting, bestrijdingsmiddelen, oogsten, opslag en transport van het graan, het maalproces, het tranpsort van het meel en uiteindelijk het bakken van het brood.

Bemesting

Uit de conclusies, in Nature Plants, blijkt dat een brood zo overeenkomt met een klimaatafdruk van 0,589 gram CO2. Die komt vooral op rekening van de meststoffen die gebruikt worden bij de graanproductie. Die meststoffen zijn goed voor 40 procent van de totale uitstoot.

"We ontdekten dat in elk brood een deel uitstoot van broeikasgassen verborgen zit, als gevolg van de meststoffen die de boeren gebruiken om hun oogsten te doen groeien", zegt Liam Goucher van de Universiteit van Sheffield. "Dat is het gevolg van de grote hoeveelheden energie die gebruikt worden bij de productie van de meststoffen, en van stikstofoxide die ontsnapt als de meststoffen afbreken in de bodem."

Productie

De productie van de meststoffen is goed voor twee derde van de klimaatafdruk van de meststoffen. Voor die productie zijn immers hoge temperaturen nodig, en die worden tot nog toe meestal bereikt met aardgas. Volgens de onderzoekers zouden de meststoffen ook met alternatieve, hernieuwbare energie gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld met waterstof. Maar dat proces is momenteel nog veel duurder, en er bestaat geen financiële steun om dat te doen.

Gebruik

De afbraak in de bodem is verantwoordelijk voor het overige derde van de klimaatafdruk van de meststoffen. Het gaat om relatief kleine hoeveelheden, maar de stikstofoxiden die bij het proces gevormd worden, vormen een erg krachtig broeikasgas.

Ook hier zijn grote verbeteringen mogelijk, stellen de wetenschappers. Zo kan de uitstoot van stikstofoxiden met een derde dalen als de bemesting efficiënter gebeurt. Ook zouden de meststoffen zo kunnen worden aangepast dat de vorming van stikstofoxiden wordt tegengegaan. (IPS)