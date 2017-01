Onderzoek: alcohol zet ons brein in hongermodus

Wie stevig doorzakt, eet daar vaak ook heel wat bij. Meer dan het verlies aan zelfcontrole zou daar een neurologische oorzaak in meespelen, zeggen onderzoekers van het Francis Crick Institute.

Dat ontdekten ze door muizen genereuze dosissen alcohol te voeren, vergelijkbaar bij anderhalve fles wijn bij een mens. Daarop zagen ze niet alleen dat de muizen meer begonnen te eten, maar ook dat er verhoogde activiteit was in het deel van hun hersenen dat ook actief is wanneer het lichaam op uithongeren staat. Toen de onderzoekers ter controle die specifieke neuronen tijdelijk uitschakelden, aten de muizen niet zo veel.

"Begrijpen hoe alcohol het lichaam verandert, kan ons leren hoe we beter kunnen omgaan met obesitas," aldus co-auteur Denis Burdakov. Geen overbodige zorg, want twee derde van de Britten kampt met overgewicht of is obees.

De bevindingen van de onderzoekers van het Francis Crick Institute werden gepubliceerd in Nature Communications.