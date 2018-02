Oegandees pop-uprestaurant laat gasten nadenken over honger

Passanten zullen in het pop-uprestaurant op het Brusselse Sint-Katelijneplein gratis kennis kunnen maken met het typisch Oegandese gerecht Posho. 'De Vietnamese keuken heeft voor mij geen geheimen meer. Daarom werd het tijd om ook eens iets anders uit te proberen. Zo kwam ik bij de Afrikaanse keuken terecht en ontdekte ik het typische gerecht 'Posho' uit Oeganda. En waarom niet eens een nieuw concept van pop-uprestaurant uitproberen?', aldus Thi Quyên Truong.

Het klinkt als een aankondiging van een willekeurig nieuw restaurant, maar dat is het niet. Want op deze locatie staat wel een heel bijzonder onderwerp centraal: honger. Met de slogan 'Help honger de wereld uit' vangt Broederlijk Delen haar nieuwe vastencampagne aan in het pop-uprestaurant. In onze consumptiemaatschappij gaan we vaak uit eten zonder nog te beseffen wat honger echt is, maar in het restaurant kan je niet om de vraag heen.

Chronisch voedseltekort

Voor 815 miljoen mensen is honger een dagelijkse realiteit: zij eten amper een maaltijd per dag. Vaak is die elke dag hetzelfde, waardoor ze met een chronisch voedseltekort te kampen krijgen. De campagne van Broederlijk Delen focust dit jaar op de lokale boerengemeenschappen in Oeganda, een land waarin ondanks de groene landschappen en de vruchtbare gronden een op vier inwoners ondervoed zijn.

Ondervoeding en honger zijn echter niet alleen een Oegandees probleem. Met deze campagne vraagt Broederlijk Delen om niet alleen de Oegandese boeren te ondersteunen, maar ook om kritisch te zijn tegenover ons huidige voedselsysteem. Dit kan onder andere door een petitie te tekenen via de website www.watishonger.be.