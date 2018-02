Nu ook veganistische Baileys op komst

Vanaf maart kunnen ook veganisten of mensen met een lactose-intolerantie zonder zorgen genieten van het romige drankje dat ook wat wegheeft van een gesmolten ijsje. Baileys Almande bevat - zoals de naam al doet vermoeden - amandelolie en -extract, waardoor de nootachtige smaken iets meer de overhand nemen.

Voor de lancering in België creëerden Pierre De Greef van het Brusselse restaurant CHYL en barman Tom Steurs van de Antwerpse koffiebar Texas Coffee een vegan cocktailrecept dat gemakkelijk thuis te maken is. Een van de recepten geven we hieronder, al kan je de cocktails nu ook al uitproberen in de zaken zelf, nog voor Baileys Almande officieel in de winkelrekken ligt.

Raw cacao Baileys Almande iced coffee (Chyl)

Benodigdheden:

Groot glas

Maatbeker

Rietje

Ingredienten:

60 ml Baileys Almande

60 ml amandelmelk

15 ml hazelnootsiroop

1 koffieshot

Cacaopoeder

Ijsblokken

Methode:

Voeg de Baileys Almande, de amandelmelk, de koffie en de hazelnootsiroop toe aan een groot glas gevuld met ijs. Roer voorzichtig. Decoreer met cacaopoeder en serveer met een rietje.