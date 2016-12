Nù eten nodig? Probeer deze restaurant roulette-app

De app Hangry snort op waar je je bevindt en toont je vervolgens alle eetzaken en restaurants in de buurt op een kaart. Over elk restaurant vind je vervolgens basisinformatie als de openingsuren, een link naar de website en een telefoonnummer, zodat je meteen kan bellen en vragen of er nog plaats is en ze je bestelling al kunnen klaarzetten. (Geen tijd te verliezen bij hangry buien!)

Bezorgt dat je keuzestress? Dan kan je het jezelf wel heel gemakkelijk maken, want - en dat is wat Hangry net zo leuk maakt - met een klik op een knop kiest de app zelf waar jij gaat eten. Helaas houdt het systeem geen rekening met de openingsuren (zodat het je aangeraden restaurant gesloten kan zijn) en kiest het systeem niet in jouw plaats wat je zou moeten eten eenmaal daar. Heb je tóch nog een knoop die je zelf zal moeten doorhakken. (EK)