Nieuwe kweekmethode maakt tomaten gezonder met minder water

De wetenschappers zijn verbonden aan de farmaceutische faculteit van de Technische Hogeschool voor Landbouwtechnieken van de Universiteit van Sevilla. Gedurende drie jaar deden ze onderzoek naar een innovatieve kweekmethode die het waterverbruik tijdens de kweek met 50 procent reduceert, terwijl de vruchten hun commerciële kwaliteit en voedingswaarde behouden en de aanwezigheid van carotenoïden stijgt.

Vitamine A

Carotenoïden worden onder meer gebruikt in de voedings- en cosmetica-industrie omdat het een natuurlijke kleurstof is. Sommige van de carotenoïden worden in het lichaam omgezet in vitamine A.

De onderzochte kweektechniek wordt "controlled watering deficit" genoemd. Die bestaat erin om de watertoevoer te reduceren tijdens bepaalde fasen van het groeiproces.

"Het is niet de bedoeling dat we zomaar de helft minder water gebruiken", zegt landbouwwetenschapper Mireia Corell. "We bestuderen eerder de waterstatus van de planten. We weten wat ze nodig hebben in welke fase en dienen op de juiste momenten de juiste hoeveelheid water toe."

Voordeel voor boeren en consumenten

De methode is voordelig voor boeren omdat ze nieuwe mogelijkheden opent om water- en energiezuinige producten te produceren. Bovendien heeft ze ook meerwaarde voor de consument die een kwaliteitsproduct krijgt dat het milieu meer ontziet.

"Consumenten vragen om gezonder voedsel omdat ze langer en beter willen leven. We zien hier een grote bewustwording: mensen willen niet enkel hun leven verlengd zien, maar ook gezonder zijn op hun oude dag", zegt onderzoeker Antonio J. Meléndez.

Meléndez leidt een Europees netwerk dat onderzoek verricht naar de gezondheidsvoordelen van carotenoïden. Volgens verschillende studies spelen carotenoïden een belangrijke rol in de preventie van oogaandoeningen, hart- en vaatziektes en verschillende soorten kanker.

De bedoeling is om de kweektechniek uit te breiden naar andere gewassen zoals olijven en amandelen.