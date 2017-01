Nieuwe campagne Vredeseilanden focust op 'verdwijnende' boeren

Volgens Vredeseilanden staan boeren overal ter wereld onder druk door een brede waaier aan factoren als onvoorspelbare weersomstandigheden, hoge investeringskosten, de klimaatverandering en een onzekere markt. "Hard werken en veel risico's dragen in ruil voor een onzeker inkomen schrikt jongeren begrijpelijk af, of ze nu in België, Senegal of Vietnam wonen", zegt Jelle Goossens van Vredeseilanden.

Hoge gemiddelde leeftijd

"De gemiddelde leeftijd van boeren in België is 55 jaar, wereldwijd evolueert de gemiddelde leeftijd zelfs richting 60 jaar. Iedereen wil graag lekker eten, maar op deze manier zetten we de toekomst van ons eten op het spel." De hele voedingssector moet volgens Vredeseilanden helpen om landbouw opnieuw aantrekkelijk te maken.

De ngo wil daarom de voedingsindustrie en supermarkten samenbrengen om werk te maken van een transparant, eerlijk en milieuvriendelijk beleid. "We zoeken daarbij ook naar oplossingen die leefbare prijzen garanderen voor iedereen", geeft Goossens aan. Het campagneweekend moet ervoor zorgen dat ook de gewone burger - de consument - van zich laat horen en het initiatief steunt.