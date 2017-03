Nieuwe box brengt haalbare gerechten aan huis

Ruim 1 jaar na de lancering van het kookplatform 15gram.be, start het merk met de verkoop en thuisbezorging van foodboxen in Vlaanderen en Brussel. Daarmee willen ze een antwoord geven op de stijgende vraag naar gezonde, originele en huisgemaakte maaltijden. De focus ligt op gemakkelijke, gezonde gerechten met voornamelijk Belgische en seizoensgebonden ingrediënten.

Bezieler van het project Willy Faes vertelt: "We merken dat mensen dagelijks op zoek zijn naar haalbare, snelle en gezonde gerechten. Na een drukke dag doet een huisgemaakt dampend bord comfort food zo'n deugd, maar het is niet gemakkelijk om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Wij willen de inkopen en de planning overnemen en de focus leggen op wat echt plezant is: zelf koken en het genieten van een versbereide maaltijd achteraf."

Zelf samenstellen

Wekelijks stelt 15gram 8 nieuwe gerechten voor, waaruit je er drie kan selecteren voor jouw foodbox. Ze gaan je niet vertellen wat een familie moet eten, of wat nu net een 'classic' foodbox is. Kies gewoon zelf waar je zin in hebt en laat vooral links liggen wat je niet lust.

Je wordt wél geholpen in je keuze, aan de hand van enkele handige icoontjes. Deze labels duiden aan of een recept klaar is in minder dan 25 minuten (Quick & Easy), vegetarisch, One Pot, een Belgische klassieker of gezonde keuze.